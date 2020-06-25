Son dakika: İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City arasında oynanan maçın ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Lider Liverpool, Manchester City'nin Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetmesiyle bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PREMIER LIG'DE İLK ZAFER

Kırmızılar, 1992 yılından bu yana 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.

30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!

Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.