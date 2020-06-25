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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig 30 yıl sonra gelen zafer! Şampiyon Liverpool

Son dakika: 'de şampiyon !

Son dakika: İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Harika bir sezon geçiren Merseyside ekibi, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

'de ile arasında oynanan maçın ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Lider , Manchester City'nin Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetmesiyle bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PREMIER LIG'DE İLK ZAFER
Kırmızılar, 1992 yılından bu yana 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.

30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!
Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 00:53
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