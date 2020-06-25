Son dakika: İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Liverpool oldu. Harika bir sezon geçiren Merseyside ekibi, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City arasında oynanan maçın ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Lider Liverpool, Manchester City'nin Chelsea deplasmanında 2-1 kaybetmesiyle bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
PREMIER LIG'DE İLK ZAFER
Kırmızılar, 1992 yılından bu yana 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.
30 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK!
Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 00:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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