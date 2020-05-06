Kevin Campbell'dan flaş Mesut Özil önerisi! "Sözleşmesi bitmeden..." - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Efsane isimden flaş Mesut Özil önerisi! "Sözleşmesi bitmeden..."

'dan flaş önerisi! "Sözleşmesi bitmeden..."

Kevin Campbell'dan flaş Mesut Özil önerisi! "Sözleşmesi bitmeden..."

ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane golcüsü , 'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu 'i n sözleşmesi bitmeden satılması gerektiğini ifade etti.

Bir dönem 'da top koşturan efsane isim , eski takımı ile ilgili İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

'in satılması gerektiğini dile getiren Campbell, "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı" diye konuştu.

Özil'in yerine ikisi isim önerek emektar futbolcu, "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." ifadelerini kullandı.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 21:29
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