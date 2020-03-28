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28 Mart 2020, Cumartesi
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Yasağı deldi cezayı yedi

Yasağı deldi cezayı yedi

'de bir dönem Akhisar forması giyen Evertonlu futbolcu yasak deldi.

'de bir dönem Akhisar forması giyen Evertonlu futbolcu yasak deldi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 'de 3 arkadaşıyla bu kuralı delen 29 yaşındaki futbolcu ve arkadaşlarına para cezası kesildi. Polisler tepki gösterip eve yolladı.

  1. 28.3.2020
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