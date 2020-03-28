Yasağı deldi cezayı yedi
Türkiye'de bir dönem Akhisar forması giyen Evertonlu futbolcu Oumar Niasse yasak deldi.
Türkiye'de bir dönem Akhisar forması giyen Evertonlu futbolcu Oumar Niasse yasak deldi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen İngiltere'de 3 arkadaşıyla bu kuralı delen 29 yaşındaki futbolcu ve arkadaşlarına para cezası kesildi. Polisler tepki gösterip eve yolladı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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