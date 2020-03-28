Yasağı deldi cezayı yedi

Türkiye'de bir dönem Akhisar forması giyen Evertonlu futbolcu Oumar Niasse yasak deldi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen İngiltere'de 3 arkadaşıyla bu kuralı delen 29 yaşındaki futbolcu ve arkadaşlarına para cezası kesildi. Polisler tepki gösterip eve yolladı.