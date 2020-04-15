Arsenal'den büyük fedakarlık! 12 ay boyunca...
İngiliz devi Arsenal, kulüp yöneticilerinin corona virüsü salgını nedeniyle maaşlarında 3'te 1 oranında indirime gittiklerini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, yöneticilerin 12 ay boyunca maaşlarında indirime gittikleri belirtilirken, futbolcularla da bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Kulübe finansal anlamda nasıl destek olabilecekleri konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi.
- 15.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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