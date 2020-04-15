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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'den büyük fedakarlık! 12 ay boyunca...

Arsenal'den büyük fedakarlık! 12 ay boyunca...

İngiliz devi , kulüp yöneticilerinin corona virüsü salgını nedeniyle maaşlarında 3'te 1 oranında indirime gittiklerini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, yöneticilerin 12 ay boyunca maaşlarında indirime gittikleri belirtilirken, futbolcularla da bu konu hakkında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

ekibi 'da yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kulübe finansal anlamda nasıl destek olabilecekleri konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi.

  1. 15.04.2020
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