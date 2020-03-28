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28 Mart 2020, Cumartesi
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Şu an iyiyiz

Şu an iyiyiz

Spor camiasında koronavirüse ilk yakalananlardan olan menajeri yaşadıklarını anlattı.

Spor camiasında koronavirüse ilk yakalananlardan olan menajeri yaşadıklarını anlattı. İspanyol çalıştırıcı, "Ateş, öksürük ve göğsümde ağrıyla birkaç gün geçirdim. Evde eşim ve çocuklarım vardı. Onlar için endişelendim ama etkilenmediler. Şu anda hepimiz iyiyiz" dedi.

  1. 28.3.2020
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