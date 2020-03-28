Şu an iyiyiz

Spor camiasında koronavirüse ilk yakalananlardan olan Arsenal menajeri Mikel Arteta yaşadıklarını anlattı. İspanyol çalıştırıcı, "Ateş, öksürük ve göğsümde ağrıyla birkaç gün geçirdim. Evde eşim ve çocuklarım vardı. Onlar için endişelendim ama etkilenmediler. Şu anda hepimiz iyiyiz" dedi.