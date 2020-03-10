İngiltere Premier Lig 29. hafta özetleri | İZLE

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleriyle sürdü. İlk 29 hafta itibariyle en yakın rakibine 25 puan fark atan Liverpool Bournemouth karşısında hata yapmazken. En yakın rakibi Manchester City, Manchester United'a 2-0 yenildi. Öte yandan Mourinho'lu Tottenham, bu haftada galip gelemeyerek 41 puanda kaldı. İşte Premier Lig'de oynanan tüm maçların özet görüntüleri ile haftanın en iyi golleri...

SHEFFIELD UNITED - NORWICH (1-0)

ARSENAL - WEST HAM (1-0)

BURNLEY - TOTTENHAM (1-1)

WOLVES - BRIGHTON (0-0)

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE (0-1)

CRYSTAL PALACE - WATFORD (1-0)

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY (2-0)

CHELSEA - EVERTON (4-0)

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH (2-1)

LEICESTER CITY - ASTON VILLA (4-0)

PREMIER LEAGUE'DE 29. HAFTANIN EN GÜZEL GOLLERİ