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10 Mart 2020, Salı
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İngiltere 29. hafta özetleri | İZLE

İngiltere Premier Lig 29. hafta özetleri | İZLE

'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürdü. Açık ara puan farkı ile lider durumda bulunan ve geçtiğimiz hafta Watford deplasmanında 3 puan bırakan bu hafta hata yapmadı. En yakın takipçisi ise deplasmanda 'a 2-0 ile boyun eğdi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Premier Lig mücadelelerini sizler için derledik.

Dünyanın önde gelen liglerinden olan İngiltere 'de heyecan 29. hafta mücadeleleriyle sürdü. İlk 29 hafta itibariyle en yakın rakibine 25 puan fark atan Bournemouth karşısında hata yapmazken. En yakın rakibi , 'a 2-0 yenildi. Öte yandan Mourinho'lu Tottenham, bu haftada galip gelemeyerek 41 puanda kaldı. İşte Premier Lig'de oynanan tüm maçların özet görüntüleri ile haftanın en iyi golleri...

SHEFFIELD UNITED - NORWICH (1-0)

ARSENAL - WEST HAM (1-0)

BURNLEY - TOTTENHAM (1-1)

WOLVES - BRIGHTON (0-0)

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE (0-1)

CRYSTAL PALACE - WATFORD (1-0)

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY (2-0)

CHELSEA - EVERTON (4-0)

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH (2-1)

LEICESTER CITY - ASTON VILLA (4-0)

PREMIER LEAGUE'DE 29. HAFTANIN EN GÜZEL GOLLERİ

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 16:51
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