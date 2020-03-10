Mesut Özil bu kez de Myanmar'daki çocukların yardımına koştu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den anlamlı davranış! Myanmar'da...

bu kez de 'daki çocukların yardımına koştu

Mesut Özil bu kez de Myanmar'daki çocukların yardımına koştu

forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu yardımsever yönüyle gönülleri fethetmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile 'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı , eşi Amine Gülşe ile birlikte dünyada hasta ve ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara umut olmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcu daha önce birçok kez yaptığı gibi, bu kez de 'da bulunan 40 çocuğun ameliyat masrafını karşıladı. Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Özil'e bu hareketi nedeniyle pek çok sporsever teşekkür etti.

ANNESİNİN NASİHATINI UNUTMUYOR

Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda İngiliz basınına verdiği röportajda annesinin kendisine, insanlara yardım etmesi konusunda öğüt verdiğini ve "Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin" sözlerini duvarına astığını söylemişti.

haberin devamı

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil bu kez de Myanmar'daki çocukların yardımına koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN