Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, hamile olan eşi Amine Gülşe'nin üzerine titriyor. Tecrübeli oyuncunun İstanbul'da 20 milyon liralık villa baktığı iddia edilirken, Özil'in bir yandan da doğacak kızı için çalışmalara başladığı bildirildi.
Futboldaki kariyeri kadar yardımsever kişiliği ve ailesine verdiği önemle de alkışları toplayan Mesut Özil, şimdilerde hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor. Hamile olan 26 yaşındaki eşi Amine Gülşe'nin üzerine titreyen 31 yaşındaki yıldız, kızlarının mutluluğu için de hazırlıklara start verdi.
Alman basını; Mesut Özil'in Çeşme'deki 15 milyon liralık evine çocuk odası ile bahçeye oyun parkı yaptıracağını yazdı. Kızının ve eşinin Türkiye'de daha çok vakit geçirmesini isteyen Özil'in İstanbul'dan 20 milyon liralık bir villa baktığı da konuşuluyor.
Ünlü çift, 2019 Haziran ayında İstanbul'da evlenmişti. Amine Gülşe, nazara inandığı için büyüyen karnını hep gözlerden uzak tuttu.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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