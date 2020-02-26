Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk...

Futboldaki kariyeri kadar yardımsever kişiliği ve ailesine verdiği önemle de alkışları toplayan Mesut Özil, şimdilerde hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor. Hamile olan 26 yaşındaki eşi Amine Gülşe'nin üzerine titreyen 31 yaşındaki yıldız, kızlarının mutluluğu için de hazırlıklara start verdi.

Alman basını; Mesut Özil'in Çeşme'deki 15 milyon liralık evine çocuk odası ile bahçeye oyun parkı yaptıracağını yazdı. Kızının ve eşinin Türkiye'de daha çok vakit geçirmesini isteyen Özil'in İstanbul'dan 20 milyon liralık bir villa baktığı da konuşuluyor.

Ünlü çift, 2019 Haziran ayında İstanbul'da evlenmişti. Amine Gülşe, nazara inandığı için büyüyen karnını hep gözlerden uzak tuttu.



