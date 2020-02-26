Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk... - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Spor Magazin Mesut yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk...

yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk...

Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk...

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu , hamile olan eşi 'nin üzerine titriyor. Tecrübeli oyuncunun 'da 20 milyon liralık villa baktığı iddia edilirken, Özil'in bir yandan da doğacak kızı için çalışmalara başladığı bildirildi.

Futboldaki kariyeri kadar yardımsever kişiliği ve ailesine verdiği önemle de alkışları toplayan , şimdilerde hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor. Hamile olan 26 yaşındaki eşi 'nin üzerine titreyen 31 yaşındaki yıldız, kızlarının mutluluğu için de hazırlıklara start verdi.

Alman basını; Mesut Özil'in Çeşme'deki 15 milyon liralık evine çocuk odası ile bahçeye oyun parkı yaptıracağını yazdı. Kızının ve eşinin 'de daha çok vakit geçirmesini isteyen Özil'in 'dan 20 milyon liralık bir villa baktığı da konuşuluyor.

Ünlü çift, 2019 Haziran ayında İstanbul'da evlenmişti. Amine Gülşe, nazara inandığı için büyüyen karnını hep gözlerden uzak tuttu.


haberin devamı

  1. 26.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil yeni doğacak kızı için harekete geçti! 15 milyonluk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN