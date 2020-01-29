İngiltere Premier Lig lideri Liverpool deplasmanda kazandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri West Ham United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU)

West Ham United 0-2 (MAÇ SONUCU)

West Ham United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU)

'de lider konumda bulunan , West Ham'ı deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mısırlı golcü Mohamed Salah ve Oxlade-Chamberlain kaydetti. Bu sonucun ardından konuk ekip ligde puanını 70'e yükseltti.

'de lider konumda bulunan durdurulamıyor. Bu sezon şampiyonluğun mutlak favorisi olan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Liverpool Premier Lig'de 70 puana yükseldi
Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi 'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.

Liverpool, cumartesi günü sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde de İspanyol ekibi Atletico Madrid'le oynayacak.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 09:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

West Ham United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN