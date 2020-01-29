West Ham United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Liverpool durdurulamıyor. Bu sezon şampiyonluğun mutlak favorisi olan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Liverpool Premier Lig'de 70 puana yükseldi

Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.

Liverpool, cumartesi günü sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde de İspanyol ekibi Atletico Madrid'le oynayacak.