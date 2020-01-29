West Ham United 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mısırlı golcü Mohamed Salah ve Oxlade-Chamberlain kaydetti. Bu sonucun ardından konuk ekip ligde puanını 70'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Liverpool durdurulamıyor. Bu sezon şampiyonluğun mutlak favorisi olan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Liverpool Premier Lig'de 70 puana yükseldi
Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.
Liverpool, cumartesi günü sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde de İspanyol ekibi Atletico Madrid'le oynayacak.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 09:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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