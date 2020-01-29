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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'i renklerine bağladı

Manchester United Bruno Fernandes'i renklerine bağladı

'dan dev ... İngiliz ekibi, 'un 25 yaşındaki futbolcusu 'i renklerine bağladı. Temsilcimiz 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon önemli bir oyuncusunu kaybetmiş oldu.

Premier Lig ekibi , 'in Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United, uzun süredir uğraş verdiği Bruno Fernandes transferini bitirdi. İngiliz ekibi, Portekiz takımı Sporting'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 55 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 25 milyon Euro bonus karşılığında renklerine bağladı.

Futbol kariyerine Portekiz'in Boavista kulübü ile başlayan Bruno Fernandes sırasıyla Novara, Udinese, Sampdoria ve Sporting Lisbon takımlarında forma giydi. 2017 yılının temmuz ayından beri Sporting formasını giyen Portekizli futbolcu, bu sezon sahaya çıktığı 28 karşılaşmada 15 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 20:59
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