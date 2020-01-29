Manchester City Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Zorlu eşleşmede ilk karşılaşmayı City, 3-1'lik skorla kazanmıştı. Bu maçın galibi finalde Aston Villa'nın rakibi olacak. Futbolseverler bu maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor... Peki, Manchester City-Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İngiltere Lig Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Manchester şehrinin iki dev takımını karşı karşıya getirecek maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Dün, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Aston Villa'ya elenmişti. Bugün, yarı finalin ikinci rövanşında Manchester City sahasında Manchester United'ı konuk edecek. İlk maç City'nin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin ezeli rakibi Manchester United'ı 3-1'in rövanşında Etihad Stadyumu'nda ağırlayacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City (4-3-3): Bravo, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling
Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Matic, Fred, James, Mata, Lingard, Martial
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER
*İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Manchester City 3 kez galip geldi. United ise bu maçların 2'sini kazandı.
*Manchester City oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 beraberlik aldı. Konuk ekip ise Premier Lig'de 2 maçtır kazanamıyor.
*İki takımın aralarında oynadığı maçlarda Manchester United'ın 62'ye 48 üstünlüğü bulunuyor.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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