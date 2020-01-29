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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Lider deplasmanda kazandı

Lider Liverpool deplasmanda kazandı

'de lider , West Ham'ı deplasmanda 2-0 yenerek iyi gidişatını sürdürdü. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah ve Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Lider durdurulamıyor. 'de şampiyonluğun mutlak favorisi konumunda bulunan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi 'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 01:05
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