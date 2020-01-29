Lider Liverpool deplasmanda kazandı

Lider Liverpool durdurulamıyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun mutlak favorisi konumunda bulunan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.