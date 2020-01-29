Lider Liverpool deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 yenerek iyi gidişatını sürdürdü. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah ve Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Lider Liverpool durdurulamıyor. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun mutlak favorisi konumunda bulunan Liverpool, West Ham'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller Salah ve Chamberlain'den geldi. Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükselterek zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. Ev sahibi West Ham 23 puanda kaldı. Lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 19 puan farkla önünde bulunuyor.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 01:05
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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