Everton da onu istiyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Everton da onu istiyor

Everton da onu istiyor

Everton da onu istiyor

Milli yıldızın son talibi Everton oldu. İngiliz ekibi, Cengiz için 40 milyon euro’yu gözden çıkardı...

Roma'dan ayrılması gündemde olan için flaş bir iddia ortaya atıldı. M. United, Sevilla ve B. Münih gibi takımların gündeminde yer alan milli oyuncunun son talibi 'lu Everton oldu. Bleacher Report'un haberine göre, İngiliz ekibi, Cengiz'i listenin başına yazdı. 23 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı belirtildi. İmzalar atılırsa Cengiz, Sigurdsson'un ardından kulüp tarihinin en pahalı ismi olacak.
  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Everton da onu istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN