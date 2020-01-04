Everton da onu istiyor
Milli yıldızın son talibi Everton oldu. İngiliz ekibi, Cengiz için 40 milyon euro’yu gözden çıkardı...
Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. M. United, Sevilla ve B. Münih gibi takımların gündeminde yer alan milli oyuncunun son talibi Cenk Tosun'lu Everton oldu. Bleacher Report'un haberine göre, İngiliz ekibi, Cengiz'i listenin başına yazdı. 23 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı belirtildi. İmzalar atılırsa Cengiz, Sigurdsson'un ardından kulüp tarihinin en pahalı ismi olacak.
- 4.1.2020
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