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05 Ekim 2019, Cumartesi
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son dakika golüyle kazandı

Liverpool son dakika golüyle kazandı

Ligde yoluna kayıpsız devam eden , 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden 'yi ağırladı. Lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi yendi.

İlk yarıyı 40. dakikada 'nin attığı golle 1-0 önde kapatan , James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, 14 puanda kaldı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Everton: 1-0

Watford-Sheffield United: 0-0

Norwich City-Aston Villa: 1-5

  1. 05.10.2019
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