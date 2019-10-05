Liverpool son dakika golüyle kazandı
Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı. Lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.
İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.
Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, Leicester City 14 puanda kaldı.
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Everton: 1-0
Watford-Sheffield United: 0-0
Norwich City-Aston Villa: 1-5
- 05.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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