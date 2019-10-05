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05 Ekim 2019, Cumartesi
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için ilginç sigara itirafı! "Bir gün takım toplantısı yapıyorduk..."

Tugay Kerimoğlu için ilginç sigara itirafı! "Bir gün takım toplantısı yapıyorduk..."

Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Matt , İngiliz ekibinde beraber forma giydiği hakkında flaş sözler kullandı. Jansen, Turgay Kerimoğlu'nun günde en az 20 tane sigara içtiğini ve Tugay'ın takım toplantılarında dahi sigara içmek için ortadan kaybolduğunu kaydetti.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden için 'den sürpriz bir itiraf geldi. İngiltere'de The Athletic sitesine konuşan , ''Tugay hızlı veya dayanıklı bir oyuncu değildi. Çok sigara içerdi, hiç durmazdı. Günde 20 sigara içiyordu. Bir gün takım toplantısı yapıyorduk ancak Tugay ortada yoktu. Soyunma odasındaki tuvalete gittik, kapının üstünden sigara dumanları geliyordu. Anladık ki Tugay orada.'' sözlerini kullandı.

''TUGAY SİGARA KOKARDI AMA İNANILMAZ ZEKASI VARDI''

İngiliz eski futbolcu, ''Tugay buna rağmen inanılmaz bir oyun görüşüne sahipti. Kendisi için birlikte oynadığım en iyi oyuncu diyebilirim. Koşarken pek görünmezdi ama oyun zekası harikaydı. Belki sigara kokuyordu ama sahada şovunu yapıyordu. Kimse ondan sigarayı bırakmasını da istemedi.'' diye konuştu.

  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 16:53
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