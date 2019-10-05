Tugay Kerimoğlu için ilginç sigara itirafı! "Bir gün takım toplantısı yapıyorduk..."

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu için İngiltere'den sürpriz bir itiraf geldi. İngiltere'de The Athletic sitesine konuşan Jansen, ''Tugay hızlı veya dayanıklı bir oyuncu değildi. Çok sigara içerdi, hiç durmazdı. Günde 20 sigara içiyordu. Bir gün takım toplantısı yapıyorduk ancak Tugay ortada yoktu. Soyunma odasındaki tuvalete gittik, kapının üstünden sigara dumanları geliyordu. Anladık ki Tugay orada.'' sözlerini kullandı.

''TUGAY SİGARA KOKARDI AMA İNANILMAZ ZEKASI VARDI''

İngiliz eski futbolcu, ''Tugay buna rağmen inanılmaz bir oyun görüşüne sahipti. Kendisi için birlikte oynadığım en iyi oyuncu diyebilirim. Koşarken pek görünmezdi ama oyun zekası harikaydı. Belki sigara kokuyordu ama sahada şovunu yapıyordu. Kimse ondan sigarayı bırakmasını da istemedi.'' diye konuştu.