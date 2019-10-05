Tugay Kerimoğlu için ilginç sigara itirafı! "Bir gün takım toplantısı yapıyorduk..."
Blackburn Rovers'ın eski futbolcusu Matt Jansen, İngiliz ekibinde beraber forma giydiği Tugay Kerimoğlu hakkında flaş sözler kullandı. Jansen, Turgay Kerimoğlu'nun günde en az 20 tane sigara içtiğini ve Tugay'ın takım toplantılarında dahi sigara içmek için ortadan kaybolduğunu kaydetti.
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu için İngiltere'den sürpriz bir itiraf geldi. İngiltere'de The Athletic sitesine konuşan Jansen, ''Tugay hızlı veya dayanıklı bir oyuncu değildi. Çok sigara içerdi, hiç durmazdı. Günde 20 sigara içiyordu. Bir gün takım toplantısı yapıyorduk ancak Tugay ortada yoktu. Soyunma odasındaki tuvalete gittik, kapının üstünden sigara dumanları geliyordu. Anladık ki Tugay orada.'' sözlerini kullandı.
''TUGAY SİGARA KOKARDI AMA İNANILMAZ ZEKASI VARDI''
İngiliz eski futbolcu, ''Tugay buna rağmen inanılmaz bir oyun görüşüne sahipti. Kendisi için birlikte oynadığım en iyi oyuncu diyebilirim. Koşarken pek görünmezdi ama oyun zekası harikaydı. Belki sigara kokuyordu ama sahada şovunu yapıyordu. Kimse ondan sigarayı bırakmasını da istemedi.'' diye konuştu.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 16:53
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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Toplam 13
Yorum
Hamdi Güneş Adam orta saha,sen zorla stopper yaratmaya çalışıyorsun.Ozanı sağ bek yeptın.O zaman stopperleri ne diye transfer ettirdin.Fantaziyi bırak .
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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Toplam 13
Yorum
mustantik hakem Muriçe kırmızı kartvermedi fenerin penaltısını vermedi maç tekrar edilmeli
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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Toplam 13
Yorum
mustantik Ersun hocaa ve Abdullah hoca hafif geldiler bence, Fener ve BJK bir numara büyük geldi. Ersun hocanın hala Jaisonda israr etmesi saçma
Tugay Kerimoğlu için ilginç sigara itirafı! "Bir gün takım toplantısı yapıyorduk..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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