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Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...
İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelede Fransız kaleci Hugo Lloris kolundan ağır bir sakatlık geçirdi. Maçın hemen başında sol kolunun üzerine düşen tecrübeli eldiven oyundan sedyeyle çıkarken, deneyimli file bekçisine oksijen maskesi takıldığı görüldü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Ekim 2019 Cumartesi 15:10
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Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelenin henüz başında Fransız kaleci Hugo Lloris ağır bir sakatlık geçirdi.
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İzleyenlerin yüreğinin ağzına geldiği pozisyonda deneyimli file bekçisi, topu kontrol ettikten sonra elinden düşürdü ve sol kolunun üzerine çok kötü bir şekilde düştü.
Bu sırada Brighton'danNealMaupay boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu sırada yerde hareketsiz kalan Lloris için takım arkadaşları derhal sağlık ekiplerini sahaya çağırarak müdahalede bulunmasını istediler.
Fransız kaleciyi sedyeyle dışarı alan sağlık görevlileri, futbolcuya nefes alıp vermesini kontrol etmek için oksijen maskesi taktılar.