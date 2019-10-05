Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelede Fransız kaleci Hugo Lloris kolundan ağır bir sakatlık geçirdi. Maçın hemen başında sol kolunun üzerine düşen tecrübeli eldiven oyundan sedyeyle çıkarken, deneyimli file bekçisine oksijen maskesi takıldığı görüldü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Ekim 2019 Cumartesi 15:10
Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelenin henüz başında Fransız kaleci Hugo Lloris ağır bir sakatlık geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

İzleyenlerin yüreğinin ağzına geldiği pozisyonda deneyimli file bekçisi, topu kontrol ettikten sonra elinden düşürdü ve sol kolunun üzerine çok kötü bir şekilde düştü.

Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

Bu sırada Brighton'dan Neal Maupay boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

Bu sırada yerde hareketsiz kalan Lloris için takım arkadaşları derhal sağlık ekiplerini sahaya çağırarak müdahalede bulunmasını istediler.

Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris kolundan ciddi şekilde sakatlandı! İşte o anlar...

Fransız kaleciyi sedyeyle dışarı alan sağlık görevlileri, futbolcuya nefes alıp vermesini kontrol etmek için oksijen maskesi taktılar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN