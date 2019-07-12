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12 Temmuz 2019, Cuma
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futbolu bıraktı

Peter Crouch futbolu bıraktı

İngilizlerin başarılı golcüsü Peter Coruch, 38 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Golcü isim kariyerinin en parlak yıllarını formasıyla yaşamıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz futbolunun önemli golcülerinden olan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 38 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyma kararı aldığını duyurdu.

Son olarak takımlarından Burnley'de forma giyen deneyimli futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini forması altında yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı ile 42 karşılaşmaya çıkan tecrübeli golcü, bu maçlarda 22 gol kaydetti.

  1. 12.07.2019
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