Peter Crouch futbolu bıraktı
İngilizlerin başarılı golcüsü Peter Coruch, 38 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Golcü isim kariyerinin en parlak yıllarını Liverpool formasıyla yaşamıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz futbolunun önemli golcülerinden olan Peter Crouch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 38 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyma kararı aldığını duyurdu.
Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen deneyimli futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini Liverpool forması altında yaşamıştı.
İngiltere Milli Takımı ile 42 karşılaşmaya çıkan tecrübeli golcü, bu maçlarda 22 gol kaydetti.
12 Temmuz 2019
- 12.07.2019
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