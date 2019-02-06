Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası
Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi Cardiff City'den talep ettiği öne sürüldü.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Cardiff City Kulübü'ne bildirdi.
Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.
- 6.2.2019 21:15
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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