Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi 'den talep ettiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Kulübü'ne bildirdi.

Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.

'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.

  1. 6.2.2019 21:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN