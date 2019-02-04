Liverpool puan farkını açma şansını kaçırdı
04 Şubat 2019, Pazartesi
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puan farkını açma şansını kaçırdı

Liverpool puan farkını açma şansını kaçırdı

'in 25. haftasında , deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

Lider , Londra Stadyumu'nda West Ham'e konuk oldu. Liverpool, mücadelenin 22. dakikasında Senagalli 'nin golüyle 1-0 öne geçti.

West Ham, 28. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.

Bu skorla, Liverpool puanını 62 yaparken, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkı da 5'ten 3'e düştü.

Ligde, Tottenham 57 puan ile üçüncü, 50 puan ile dördüncü ve ise 47 puan ile beşinci sırada yer alıyor.

  1. 5.2.2019 01:19
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