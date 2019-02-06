Manchester City zirveye yerleşti
06 Şubat 2019, Çarşamba
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zirveye yerleşti

Manchester City zirveye yerleşti

'in 26. haftasında , Everton deplasmanına konuk oldu.

, Goodison Park Stadı'ndaki zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı.

'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 45+2. dakikada Aymeric Laporte ve 90+7. dakikada Gabriel Jesus attı.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran Manchester City, aynı puandaki 'un önüne geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu , 80. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 7.2.2019 01:29
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