Benficalı Dju West Ham'da
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Benficalı Dju West Ham'da

Benficalı Dju West Ham'da

ekiplerinden , kanat oyuncusu 'yu renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, 'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.

  1. 30.1.2019 22:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benficalı Dju West Ham'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN