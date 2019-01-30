Benficalı Dju West Ham'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.
İngiliz ekibi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.
- 30.1.2019 22:54
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Benficalı Dju West Ham'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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