Liverpool puan farkını 5'e çıkardı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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puan farkını 5'e çıkardı

Liverpool puan farkını 5'e çıkardı

'in 24. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde en yakın takipçisi 'nin yenildiği haftada lider , Anfield Road'da 'yi ağırladı.

Liverpool, maçın 3. dakikasında ile öne geçti. Leicester City, 45+2. dakikada Harry Maguire'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Puanını 61'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

TOTTENHAM SONRADAN AÇILDI

Tottenham, evinde Watford'u ağırladı.

Wembley Stadı'ndaki mücadelede Watford, 38. dakikada Craig Cathcart ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

80. dakikada Heung-Min Son ile beraberliği yakalayan Tottenham, 87. dakikada ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Tottenham, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

CHELSEA, DEPLASMANDAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Zirveden kopmama mücadelesi veren , Bournemouth deplasmanından ağır yenilgiyle döndü.

Bournemouth, Vitality Stadı'nda konuk ettiği rakibini 47. ve 74. dakikalarda Joshua King, 63. dakikada David Brooks ve 90+5. dakikada Charlie Daniels'ın golleriyle 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Chelsea, bu mağlubiyetle ligde 47 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

  1. 31.1.2019 02:12
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