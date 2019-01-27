Chelsea 3 golle tur atladı
İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, sahasında Sheffield Wednesday'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Federasyon Kupası 4. turunda Premier Lig takımı Chelsea, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.
Chelsea, ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 83. dakikalarda Willian, 64. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve 5. tura kaldı.
Bu arada Arjantinli golcü futbolcu Gonzalo Higuain, Sheffield Wednesday karşılaşmasında Chelsea formasını ilk kez giydi.
- 28.1.2019 02:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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