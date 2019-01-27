Chelsea 3 golle tur atladı
27 Ocak 2019, Pazar
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3 golle tur atladı

Chelsea 3 golle tur atladı

'nda , sahasında 'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. turunda takımı , Championship ekibi 'i Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 83. dakikalarda Willian, 64. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve 5. tura kaldı.

Bu arada Arjantinli golcü futbolcu Gonzalo Higuain, Sheffield Wednesday karşılaşmasında Chelsea formasını ilk kez giydi.

  1. 28.1.2019 02:10
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