Crystal Palace kupada Tottenham'ı eledi
27 Ocak 2019, Pazar
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kupada Tottenham'ı eledi

Crystal Palace kupada Tottenham'ı eledi

İngiltere Federasyon Kupası'nda , Tottenham'ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. turunda , Selhurst Park'ta Tottenham'ı ağırladı.

Crystal Palace, 9. dakikada Connor Wickham ve 34. dakikada penaltıdan Andros Townsend'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 5. tura çıktı.

Tottenham'da Kieran Trippier, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu arada 'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, 'nda 'ye kaybettikten sonra Federasyon Kupası'nda da Crystal Palace'a yenildi ve bir hafta içinde iki kupadan elenmiş oldu.

  1. 27.1.2019 23:03
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