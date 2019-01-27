Crystal Palace kupada Tottenham'ı eledi
İngiltere Federasyon Kupası'nda Crystal Palace, Tottenham'ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Federasyon Kupası 4. turunda Crystal Palace, Selhurst Park'ta Tottenham'ı ağırladı.
Crystal Palace, 9. dakikada Connor Wickham ve 34. dakikada penaltıdan Andros Townsend'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 5. tura çıktı.
Tottenham'da Kieran Trippier, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu arada Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'ye kaybettikten sonra Federasyon Kupası'nda da Crystal Palace'a yenildi ve bir hafta içinde iki kupadan elenmiş oldu.
- 27.1.2019 23:03
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Crystal Palace kupada Tottenham'ı eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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