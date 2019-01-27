Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek
27 Ocak 2019, Pazar
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'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek

Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek

ekibi 'ın Yunan futbolcusu Sokratis Papastathopoulos, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kulübü, 'a 3-1 kaybedilen Federasyon Kupası 4. tur maçının 21. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Sokratis'in şubat ayının sonuna kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 24 maçta görev yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis, bir gol attı.

  1. 27.1.2019 20:26
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