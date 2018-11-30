Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
Teknik direktör Mourinho, Şilili futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyebilir.
Ligde yarın yapacakları Southampton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda dizinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.
Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü İngiliz basınına yansıdı.
Arsenal'dan büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta forma giyerken, tek golünü Newcastle United'a attı.
- 30.11.2018 14:03
- Güncelleme: 30.11.2018 16:51
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Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
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Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
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Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
Recep Başkanım sen istemiyorsun ama fenerin ve senin geleceğin için en hayırlısı Ersun hocanın gelmesidir.
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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