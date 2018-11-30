Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
30 Kasım 2018, Cuma
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Sanchez'den 'a kötü haber

Sanchez'den Manchester United'a kötü haber

Mourinho, Şilili futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini duyurdu.

ekiplerinden 'ın Şilili yıldızı , sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyebilir.

Ligde yarın yapacakları Southampton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda dizinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.

Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü İngiliz basınına yansıdı.

'dan büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta forma giyerken, tek golünü 'a attı.

  1. 30.11.2018 14:03
  2. Güncelleme: 30.11.2018 16:51
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