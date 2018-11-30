Avrupa futbolunda derbi haftası
Avrupa futbolunda, İngiltere'de Arsenal-Tottenham ve Liverpool-Everton, Türkiye'de Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin yanı sıra İtalya'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak.
Ligde 11 maçtır mağlup olmayan Arsenal, zirve mücadelesi veren takımlarla oynadığı maçlardan Manchester City ve Chelsea'ye yenilirken, Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal, kazanması halinde puan cetvelinde 30 puanlı Tottenham'ı yakalayacak.
Geçen hafta, Avrupa'nın beş büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım Chelsea'yi 3-1 mağlup edip rakibinin serisini bitiren Tottenham, hafta içinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenmenin verdiği moralle sahaya çıkacak.
İngiltere'deki Liverpool derbisinde ise milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Pazar günü oynanacak derbilerden Arsenal-Tottenham maçı TSİ 17.05'te, Liverpool-Everton maçı ise TSİ 19.15'te başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide de Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Ligi'nin 14. haftasında pazar günü TSİ 22.30'da üçüncü sıradaki Inter'i ağırlayacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 16 maçta forma şansı bulan Cengiz Ünder, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 30.11.2018 11:39
- Güncelleme: 30.11.2018 12:06
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