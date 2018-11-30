Londra Liverpool ve İstanbul'da derbi heyecanı
30 Kasım 2018, Cuma
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Avrupa futbolunda derbi haftası

Avrupa futbolunda derbi haftası

Avrupa futbolunda, İngiltere'de -Tottenham ve -Everton, Türkiye'de Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin yanı sıra 'da 'in formasını giydiği Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Türk asıllı Alman yıldız 'in formasını giydiği , Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak.

Ligde 11 maçtır mağlup olmayan Arsenal, zirve mücadelesi veren takımlarla oynadığı maçlardan ve Chelsea'ye yenilirken, ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal, kazanması halinde puan cetvelinde 30 puanlı Tottenham'ı yakalayacak.

Geçen hafta, Avrupa'nın beş büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım Chelsea'yi 3-1 mağlup edip rakibinin serisini bitiren Tottenham, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenmenin verdiği moralle sahaya çıkacak.

İngiltere'deki Liverpool derbisinde ise milli futbolcu 'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak derbilerden Arsenal-Tottenham maçı TSİ 17.05'te, Liverpool-Everton maçı ise TSİ 19.15'te başlayacak.

'in 14. haftasındaki derbide de Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.

Milli futbolcu 'in formasını giydiği Roma, Ligi'nin 14. haftasında pazar günü TSİ 22.30'da üçüncü sıradaki Inter'i ağırlayacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 16 maçta forma şansı bulan Cengiz Ünder, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

  1. 30.11.2018 11:39
  2. Güncelleme: 30.11.2018 12:06
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