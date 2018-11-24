Londra derbisi Tottenham'ın
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Londra derbisi 'ın

    Londra derbisi Tottenham'ın

    'in 13. haftasında oynanan derbi maçta , sahasında 'yi 3-1 yendi.

    , Wembley Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 8. dakikada Dele Alli ve 16. dakikada 'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

    Karşılaşmanın 54. dakikasında Heung-Min Son'ın golüyle farkı üçe çıkaran ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. 'nin tek golünü 85. dakikada kaydetti.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım olan Chelsea, bu unvanını Tottenham mağlubiyetiyle kaybetti.

    Puanını 30'a çıkaran Tottenham üçüncü sıraya yükselirken, 28 puanlı Chelsea dördüncü sıraya geriledi.


    1. 24.11.2018 23:25
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