Londra derbisi Tottenham'ın
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.
Tottenham, Wembley Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 8. dakikada Dele Alli ve 16. dakikada Harry Kane'in golleriyle 2-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Heung-Min Son'ın golüyle farkı üçe çıkaran ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin tek golünü 85. dakikada Olivier Giroud kaydetti.
Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarlarda yenilgisiz tek takım olan Chelsea, bu unvanını Tottenham mağlubiyetiyle kaybetti.
Puanını 30'a çıkaran Tottenham üçüncü sıraya yükselirken, 28 puanlı Chelsea dördüncü sıraya geriledi.
- 24.11.2018 23:25
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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