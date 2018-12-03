Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile anlaşamadığı ve bu nedenle ilk 11'deki garanti yerini kaybettiği iddia edilen Mesut, Tottenham'la dün oynanan Premier Lig maçında kadroya alınmamış, konuyla ilgili sorulara Unai Emery "Sırt ağrısı var" yanıtını vermişti.