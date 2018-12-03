Arsenalin yıldızı Mesut Özile İtalyan devi talip oldu - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için flaş bir talip ortaya çıktı..

3 Aralık 2018 Pazartesi, 16:07:54 Güncelleme: 17:05:04
Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
Mesut Özile İtalyan devi talip oldu

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de görev yapan Mesut Özil için İtalyan ekibi Inter harekete geçti..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
Mesut Özile İtalyan devi talip oldu

Daha önce yıldız 10 numara için nabız yoklayan İtalyanlar bu kez transfer konusunda daha kararlı.

Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
Mesut Özile İtalyan devi talip oldu

Arsenal'de haftalık 350 bin pound alan ve takımın en yüksek maaşlı futbolcusu olan Mesut Özil için Inter'in kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı bildirildi.

Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
Mesut Özile İtalyan devi talip oldu

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile anlaşamadığı ve bu nedenle ilk 11'deki garanti yerini kaybettiği iddia edilen Mesut, Tottenham'la dün oynanan Premier Lig maçında kadroya alınmamış, konuyla ilgili sorulara Unai Emery "Sırt ağrısı var" yanıtını vermişti.

Mesut Özil'e İtalyan devi talip oldu
Mesut Özile İtalyan devi talip oldu

Mesut Özil, takımının geçtiğimiz hafta Bournemouth ile deplasmanda oynadığı maçı da yedek kulübesinden takip etmişti.

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