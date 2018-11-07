Manchester City, Ada'da isyana sebep oldu! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , Ada'da isyana sebep oldu!

    Manchester City, Ada'da isyana sebep oldu!

    ’nin sahibi ’un, sahte belgelerle finansal kuralları aştığı iddiası İngiliz kulüplerini ayağa kaldırdı.

    Alman basın kurumu , son günlerde futbol dünyasını sarsan Football Leaks belgelerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, 'nin Arap sahibi 'un; bildirdiği sponsorluk rakamlarından daha fazlasını kulübe aktardığı ve bu şekilde kurallarını atlattığı iddiaları İngiliz kulüplerinin isyanına neden oldu.

    DÜZGÜN DENETLENMELİ
    Telegraph'a konuşan 'in büyük kulüplerinden birinin yöneticisi, "Yasaların etrafından dolaşarak başarılı olmak gibi bir model belirlemişler" ifadelerini kullandı. Bir diğer yönetici ise, "M. City, futbolu herkes için değiştirdi. Kurallar varsa uyulmalıdır ve saygı gösterilmelidir. Bunun düzgünce denetlenmesi gerekiyor" dedi.

    1. 7.11.2018
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