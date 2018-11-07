Manchester City, Ada'da isyana sebep oldu!
Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansur’un, sahte belgelerle finansal kuralları aştığı iddiası İngiliz kulüplerini ayağa kaldırdı.
Alman basın kurumu Der Spiegel, son günlerde futbol dünyasını sarsan Football Leaks belgelerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, Manchester City'nin Arap sahibi Şeyh Mansur'un; bildirdiği sponsorluk rakamlarından daha fazlasını kulübe aktardığı ve bu şekilde Finansal Fair Play kurallarını atlattığı iddiaları İngiliz kulüplerinin isyanına neden oldu.
DÜZGÜN DENETLENMELİ
Telegraph'a konuşan Premier Lig'in büyük kulüplerinden birinin yöneticisi, "Yasaların etrafından dolaşarak başarılı olmak gibi bir model belirlemişler" ifadelerini kullandı. Bir diğer yönetici ise, "M. City, futbolu herkes için değiştirdi. Kurallar varsa uyulmalıdır ve saygı gösterilmelidir. Bunun düzgünce denetlenmesi gerekiyor" dedi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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