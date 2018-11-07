Alman basın kurumu Der Spiegel, son günlerde futbol dünyasını sarsan Football Leaks belgelerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, Manchester City'nin Arap sahibi Şeyh Mansur'un; bildirdiği sponsorluk rakamlarından daha fazlasını kulübe aktardığı ve bu şekilde Finansal Fair Play kurallarını atlattığı iddiaları İngiliz kulüplerinin isyanına neden oldu.



DÜZGÜN DENETLENMELİ

Telegraph'a konuşan Premier Lig'in büyük kulüplerinden birinin yöneticisi, "Yasaların etrafından dolaşarak başarılı olmak gibi bir model belirlemişler" ifadelerini kullandı. Bir diğer yönetici ise, "M. City, futbolu herkes için değiştirdi. Kurallar varsa uyulmalıdır ve saygı gösterilmelidir. Bunun düzgünce denetlenmesi gerekiyor" dedi.