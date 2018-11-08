Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Mourinho'dan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı, Bonucci ile arasında gerginlik yaşandı.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 10:07:45
    Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    Bonucci ile arasında gerginlik yaşandı.

    Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    Mourinho ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    "90 dakika boyunca bana ve aileme hakaret ettiler. Yaptığım hareketle sadece seslerini yükseltmelerini istedim. Muhtemelen böyle bir şey yapmamalıydım, sakin kafayla olsam yapmazdım ama aileme, Inter'e küfrettiler. Bu yüzden böyle davrandım."

    Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

    "Biraz sesi yükseltmelerini söyledim...'Sizi duyamıyorum' dedim. Hepsi bu..."

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