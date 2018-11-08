Mourinhodan maç sonu olay hareket! İşte sebebi

Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı, Bonucci ile arasında gerginlik yaşandı.
8 Kasım 2018 Perşembe, 10:07:45
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Jose Mourinho, son 5 dakikada Juventus'u yendikleri maçın sonunda tribünlere "sesiniz çıkmıyor" işareti yaptı
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Bonucci ile arasında gerginlik yaşandı.
Mourinho ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"90 dakika boyunca bana ve aileme hakaret ettiler. Yaptığım hareketle sadece seslerini yükseltmelerini istedim. Muhtemelen böyle bir şey yapmamalıydım, sakin kafayla olsam yapmazdım ama aileme, Inter'e küfrettiler. Bu yüzden böyle davrandım."
"Biraz sesi yükseltmelerini söyledim...'Sizi duyamıyorum' dedim. Hepsi bu..."