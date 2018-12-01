Manchester United puan kaybetti – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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puan kaybetti

Manchester United puan kaybetti

'in 14. haftasında oynanan maçta , deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı

ekiplerinden , deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 14. hafta mücadelesine hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 13. dakikada Stuart Armstrong, 20. dakikada Cedric Soares'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, 33. dakikada , 39. dakikada ise 'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ligde son 3 maçında sadece 2 puan toplayabilen Manchester United, 22 puanla 7'nci, Southampton ise 9 puanla 18'inci sırada yer aldı.

  1. 1.12.2018 23:09
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