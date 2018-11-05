İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk adayı takımlar Manchester City ve Chelsea, haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig'in 11. haftasında Southampton'ı konuk eden Manchester City, rakibini 6. dakikada kendi kalesine Wesley Hoedt, 12. dakikada Sergio Agüero, 18. dakikada David Silva, 45+2 ve 67. dakikalarda Raheem Sterling, 90+1. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 30. dakikada Danny Ings'in penaltısıyla geldi.

Bu sonucun ardından namağlup Manchester City, 29 puanla zirvede yer aldı. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Southampton, 7 puanla 16. sırada kaldı.

Öte yandan Agüero, Premier Lig'de çıktığı 217. maçta 150. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, Alan Shearer, Wayne Rooney, Andy Cole, Frank Lampard, Thierry Henry, Robbie Fowler, Jermain Defoe ve Michael Owen'dan sonra Premier Lig'de 150 gole ulaşan 9. oyuncu oldu.

CHELSEA'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri, 32 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 70. dakikada Pedro attı.

Crystal Palace'ın tek golünü, 53. dakikada Andros Townsend kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea, 27 puan ve averajla Liverpool'un önünde ikinci sıraya yerleşti. Altı maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.