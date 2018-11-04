Arsenal ile Liverpool berabere kaldı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    ile berabere kaldı

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> ile <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a> berabere kaldı

    'de ile , Lacazette ve Milner'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

    'de , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren ligin 11. hafta maçında, , Emirates Stadı'nda 'u ağırladı.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında , 61. dakikada James Milner'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran , 82. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Arsenal'de sahaya kaptan olarak çıkan Türk asıllı Alman futbolcu , 90 dakika boyunca forma giydi.

    Bu sonuçla Arsenal, 23 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Namağlup Liverpool ise 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    1. 3.11.2018 22:50
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:23
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