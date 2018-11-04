İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool, Lacazette ve Milner'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren ligin 11. hafta maçında, Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında Liverpool, 61. dakikada James Milner'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Arsenal, 82. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Arsenal'de sahaya kaptan olarak çıkan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 90 dakika boyunca forma giydi.
Bu sonuçla Arsenal, 23 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Namağlup Liverpool ise 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
- 3.11.2018 22:50
- Güncelleme: 4.11.2018 01:23
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Arsenal ile Liverpool berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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