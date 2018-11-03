Everton 3-1 Brighton
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    3-1 Brighton

    Everton 3-1 Brighton

    maçında ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Everton 3-1 kazanmayı başardı

    - Brighton & Hove Albion maçına sahne oldu.

    Everton, 26. dakikada Richarlison ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 33. dakikada konuk takım, Lewis Carl Dunk ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brighton & Hove Albion oyuncusu Lewis Carl Dunk sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 50. dakikada Seamus Coleman attığı golle tabelayı 2-1 yaptı.

    77. dakikada Everton oyuncusu Richarlison skoru 3-1 olarak değiştirdi.

    Mücadele 3-1 bitti.

    İddaa 116 koduyla açtığı bu maçta Everton kazanır bahsine oynayanlara 1.40 oranını kazandırdı.

    Everton son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Brighton & Hove Albion ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.
    1. 3.11.2018 20:22
    2. Güncelleme: 3.11.2018 20:27
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