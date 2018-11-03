Everton 3-1 Brighton
İngiltere Premier Lig maçında Everton ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Everton 3-1 kazanmayı başardı
Everton, 26. dakikada Richarlison ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 33. dakikada konuk takım, Lewis Carl Dunk ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brighton & Hove Albion oyuncusu Lewis Carl Dunk sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 50. dakikada Seamus Coleman attığı golle tabelayı 2-1 yaptı.
77. dakikada Everton oyuncusu Richarlison skoru 3-1 olarak değiştirdi.
Mücadele 3-1 bitti.
İddaa 116 koduyla açtığı bu maçta Everton kazanır bahsine oynayanlara 1.40 oranını kazandırdı.
Everton son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Brighton & Hove Albion ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.
- 3.11.2018 20:22
- Güncelleme: 3.11.2018 20:27
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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