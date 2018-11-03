Manchester United uzatmalarda kazandı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    uzatmalarda kazandı

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a> uzatmalarda kazandı

    ekiplerinden , uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

    ekiplerinden , uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

    Ligin 11. haftasının açılış maçında Vitality Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Bournemouth, 11. dakikada Callum Wilson'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran , 35. dakikada Anthony Martial'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Manchester United, 90+2'nci dakikada Marcus Rashford'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle Manchester United, ligde 20 puan ve maç fazlasıyla 7'nci sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Bournemouth ise averaj farkıyla 6'ncı sırada kaldı.

    1. 3.11.2018 17:44
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