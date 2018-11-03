PSG 58 yıllık rekora ortak oldu – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    58 yıllık rekora ortak oldu

    PSG 58 yıllık rekora ortak oldu

    Ligue 1'de ilk 11 maçını kazanan , 1960-61 sezonundaki serisiyle Avrupa'nın 5 büyük liginde tarihin en iyi sezon başlangıcı rekorunun sahibi Tottenham'ı yakaladı.

    'nde (Ligue 1) 11'de 11 yapan Saint-Germain (), ligi 1960-61 sezonundaki performansıyla Tottenham'ın elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti.

    Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde şampiyonluğa ulaşan PSG'nin 2018-19 sezonuna yaptığı hızlı başlangıç, tarihteki yerini aldı.

    Sezon öncesi teknik direktörlüğe 'i getiren PSG, , Kylian Mbappe ve 'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.

    PSG, 39 kez fileleri havalandırdığı ve yalnızca 6 gol yediği 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. PSG'nin kusursuz başlangıcına en fazla katkıyı, 10 golle Mbappe, 8 golle Neymar ve 5 golle Cavani verdi.

    1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ya ait Ligue 1 rekorunu kıran Paris ekibi, bununla yetinmedi. PSG, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanına da ortak oldu.

    Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 10 Ekim 1960 tarihinde ile oynadığı 12. hafta maçındaki beraberliğe kadar puan kaybetmedi. İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasından galip ayrılan Tottenham, 42 haftalık sezonu şampiyon bitirdi.

    AKILDA KALAN BAŞLANGIÇLAR
    Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-14 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. 'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi 'un arkasında 2. sırada tamamladı.

    de teknik direktör 'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

    liginde ise 1968-69 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan 'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.

    TÜRKİYE'DE EN İYİ BAŞLANGIÇ FENERBAHÇE'NİN
    Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken , ligindeki rekorun sahibi.

    2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.

    1. 3.11.2018 10:15
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