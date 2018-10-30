Tottenham, Alli'nin sözleşmesini yeniledi
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , Alli'nin sözleşmesini yeniledi

    Tottenham, Alli'nin sözleşmesini yeniledi

    takımlarından , orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.

    Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu 'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.

    1. 30.10.2018 14:34
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