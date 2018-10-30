Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.