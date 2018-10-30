Tottenham, Alli'nin sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.
- 30.10.2018 14:34
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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