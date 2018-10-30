Manchester City zirveyi bırakmadı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    zirveyi bırakmadı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> zirveyi bırakmadı

    Tottenham deplasmanından 1-0 galip ayrılan , 'in zirvesindeki yerini korudu

    , lider girdiği 'in 10. haftasında Tottenham'ı 1-0 yendi.

    Ligin 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Tottenham, son şampiyon 'yi ağırladı.

    Wembley Stadı'ndaki maçı Mahrez'in 6. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Manchester ekibi, namağlup unvanını korudu.

    Puanını 26'ya çıkaran Manchester City, averajla 'un önünde liderliğini sürdürdü.

    1. 30.10.2018 01:55
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