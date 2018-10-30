Manchester City zirveyi bırakmadı
Tottenham deplasmanından 1-0 galip ayrılan Manchester City, İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki yerini korudu
Manchester City, lider girdiği İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham'ı 1-0 yendi.
Ligin 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Tottenham, son şampiyon Manchester City'yi ağırladı.
Wembley Stadı'ndaki maçı Mahrez'in 6. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Manchester ekibi, namağlup unvanını korudu.
Puanını 26'ya çıkaran Manchester City, averajla Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.
- 30.10.2018 01:55
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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