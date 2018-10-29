Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ı devirdi
İngiltere Premier Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını terlettiği Everton'ı 2-1 yendi.
Old Trafford'da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford'dan seken top bir kez daha Pogba'nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. 49'uncu dakikada Anthony Martial, Pogba'nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. 77'nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78'inci dakikada Theo Walcott'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Manchester United puanını 17'ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.
- 28.10.2018 21:18
- Güncelleme: 29.10.2018 01:55
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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