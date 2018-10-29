Leicester City'nin sahibi düşen helikopterdeydi – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'nin sahibi düşen helikopterdeydi

    <a href="/index/leicester-city?id=d953e66d-3c72-4d3a-8abb-3da27448e6bd" class="" rel="tag">Leicester City</a>'nin sahibi düşen helikopterdeydi

    takımlarından 'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı kulübün oto parkına düşen helikopterde olduğu bildirildi.

    İngiliz yayın kurumu BBC, Kulübünün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, kulübe ait Leicester'deki 'nun yanındaki otoparka düşen helikopterin içinde olduğunu belirtti.

    Helikopterde kaç yolcunun olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan, ünlü milyarderin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

    Reuters haber ajansı, helikopterde Srivaddhanaprabha'nın kızıyla birlikte toplam beş kişinin olduğunu bildirdi.

    Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı -West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, 'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

    1. 29.10.2018 01:51
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:51
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