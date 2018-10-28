Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetti
Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ve kızıyla birlikte 5 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Premier Lig'de oynanan Leicester City - West Ham United karşılaşmasının ardından maçın oynandığı King Powder Stadyumu'nun yakınlarında bir helikopter düşmüştü. Mirror'ın haberine göre; Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ve kızıyla birlikte 5 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
- 28.10.2018 13:47
- Güncelleme: 28.10.2018 14:01
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