Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetti
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'nin sahibi hayatını kaybetti

    Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha hayatını kaybetti

    'nin sahibi ve kızıyla birlikte 5 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

    'de oynanan - karşılaşmasının ardından maçın oynandığı King Powder Stadyumu'nun yakınlarında bir helikopter düşmüştü. Mirror'ın haberine göre; Leicester City'nin sahibi ve kızıyla birlikte 5 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

    1. 28.10.2018 13:47
    2. Güncelleme: 28.10.2018 14:01
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