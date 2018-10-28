Gökhan İnler'den Vichai Srivaddhanaprabha açıklaması – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'den açıklaması

    Gökhan İnler'den Vichai Srivaddhanaprabha açıklaması

    'nin eski oyuncusu , kazası geçiren Leicester Başkanı hakkında açıklama yaptı.

    İngiltere Premier Ligi'nin şampiyon ekiplerinden Kulübü'nün sahibi 'nın korkunç kazası 'i derinden yaraladı. King Power Stadyumu'ndan ayrılırken kulüp otoparkına düşen helikopterde bulunan Vichai Srivaddhanaprabha'nın sağlık durumu tehlikesini korurken, Gökhan İnler hem eski takım arkadaşlarını hem de Başkan Vichai'nin yakınlarını arayarak üzüntüsünü dile getirdi, hem de sağlık durumu hakkında iyi haber beklediğini belirtti.



    Şampiyonluk yaşadığı kulüplerden biri olan Leicester City camiasının üzüntüsünü paylaştığını ve dualarının Başkan Vichai ile birlikte olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamalarda; "Kulübe çok emeği oldu. Hem kulübe hem şehre çok faydası dokundu. Leicester Kulübü'nü efsane yapan adam. Öyle iyi ve güler yüzlü ki anlatılamaz. Gece boyunca hiç uyumadım, sayın Vichai'nin hep güler yüzü var aklımda. İnşallah iyi haberler alırız. Leicester'a tarihi başarı kazandıran bu adamı kaybetmek O'nu tanıyan herkesi şüphesiz çok derin sarsar" dedi.

    Gökhan İnler son olarak, "Diren MR Vichai, Leicester City daha nice şampiyonluklar bekliyor" ifadelerini kullandı.

    Helikopter kulüp otoparkına düştü!

    1. 28.10.2018 10:42
    2. Güncelleme: 28.10.2018 10:48
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