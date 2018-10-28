Liverpool, sahasında farklı kazandı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , sahasında farklı kazandı

    Liverpool, sahasında farklı kazandı

    'in 10. haftasında , sahasında 'yi 4-1 mağlup etti.

    Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'yi Anfield Road'da ağırlayan , Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda , 84. dakikada da 'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.

    Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak.

    Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0

    Fulham-Bournemouth: 0-3

    Southampton-Newcastle United: 0-0

    Watford-Huddersfield Town: 3-0

    1. 27.10.2018 20:12
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:52
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