Liverpool, sahasında farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Cardiff City'yi 4-1 mağlup etti.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City'yi Anfield Road'da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.
Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0
Fulham-Bournemouth: 0-3
Southampton-Newcastle United: 0-0
Watford-Huddersfield Town: 3-0
- 27.10.2018 20:12
- Güncelleme: 28.10.2018 00:52
-
İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
-
Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
-
Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Liverpool, sahasında farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.