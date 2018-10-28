Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı
Leicester City, sahasında konuk ettiği West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.
Leicester City, sahasında konuk ettiği West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United'i konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 30'uncu dakikada Fabian Balbuena'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 89'uncu dakikasında sahneye çıkan Wilfred Ndidi, Leicester City'e 1 puanı getiren golü kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu maçla birlikte ilk kez Premier Lig'de boy gösterirken 80'inci dakikada yerini Okazaki'ye bıraktı. Çağlar ayrıca mücadelenin 47'nci dakikasında bir de sarı kart gördü.
- 27.10.2018 21:37
- Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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