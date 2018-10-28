Çağlar Söyüncü, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , 'deki ilk maçına çıktı

    <a href="/index/caglar-soyuncu?id=c2377d21-b173-4f63-8fb7-19f6369678db" class="" rel="tag">Çağlar Söyüncü</a>, <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'deki ilk maçına çıktı

    , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    İngiltere 'in 10'uncu haftasında Milli futbolcu 'nün formasını giydiği , 'i konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 30'uncu dakikada Fabian Balbuena'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 89'uncu dakikasında sahneye çıkan Wilfred Ndidi, 'e 1 puanı getiren golü kaydetti.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan , bu maçla birlikte ilk kez 'de boy gösterirken 80'inci dakikada yerini Okazaki'ye bıraktı. Çağlar ayrıca mücadelenin 47'nci dakikasında bir de sarı kart gördü.

    1. 27.10.2018 21:37
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:51
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