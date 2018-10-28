Mesut Özil Payitaht hayranı çıktı
Almanlar’ın ırkçılığı nedeniyle milli takımı bırakan Mesut, Payitaht mesajıyla Almanlar’ı bir kez daha çıldırttı.
Mesut, dizideki "Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın" repliğini "Eyvallah" notuyla yayınladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük destek alan Mesut'a ırkçı Almanlar ise tepki gösterdi.
Mesut ve nişanlısı Amine Gülşe'nin Payitaht Abdülhamit dizisini takip ettiği anlaşıldı.
- 27.10.2018 17:08
- Güncelleme: 28.10.2018 00:48
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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