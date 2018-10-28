Mesut Özil Payitaht hayranı çıktı
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Mesut Özil Payitaht hayranı çıktı

    Mesut Özil Payitaht hayranı çıktı

    Almanlar’ın ırkçılığı nedeniyle milli takımı bırakan Mesut, Payitaht mesajıyla Almanlar’ı bir kez daha çıldırttı.

    ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı. Başarılı futbolcu, 1'de yayınlanan diziden bir bölümü hesabından paylaştı.



    Mesut, dizideki "Evladım uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın" repliğini "Eyvallah" notuyla yayınladı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük destek alan Mesut'a ırkçı Almanlar ise tepki gösterdi.



    Mesut ve nişanlısı Amine Gülşe'nin Payitaht Abdülhamit dizisini takip ettiği anlaşıldı.
    1. 27.10.2018 17:08
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:48
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