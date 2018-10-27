Helikopter kulüp otoparkına düştü!

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin takım sahibini taşıyan helikopter, kulüp tesislerine iniş yapacağı sırada düştü. Leicester City takım sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıdığı belirtilen helikopterin kulüp otoparkında kaza yaptığı belirtildi.

Leicester City takım sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıdığı belirtilen helikopterin kulüp otoparkında kaza yaptığı belirtildi.

İngiliz basınında ve televizyonlarında son dakika gelişmesi olarak aktarılan olayda, Srivaddhanaprabha'nın sürekli olarak maçlardan sonra helikopteri sahanın ortasından kaldırarak evine veya tesislere gittiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Leicester City'nin tesislerine çok sayıda polis aracı ve ambulanslarının gittiğini belirtti.



Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.

Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.



