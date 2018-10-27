Helikopter kulüp otoparkına düştü!
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin takım sahibini taşıyan helikopter, kulüp tesislerine iniş yapacağı sırada düştü. Leicester City takım sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıdığı belirtilen helikopterin kulüp otoparkında kaza yaptığı belirtildi.
Leicester City takım sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıdığı belirtilen helikopterin kulüp otoparkında kaza yaptığı belirtildi.
İngiliz basınında ve televizyonlarında son dakika gelişmesi olarak aktarılan olayda, Srivaddhanaprabha'nın sürekli olarak maçlardan sonra helikopteri sahanın ortasından kaldırarak evine veya tesislere gittiği belirtildi.
Görgü tanıkları, Leicester City'nin tesislerine çok sayıda polis aracı ve ambulanslarının gittiğini belirtti.
Henüz Srivaddhanaprabha'nın veya herhangi birinin sağlık durumuyla ilgili bilgi geçilmedi.
Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var!
- Kırmızı karta sinirlendi; silahla sahaya girmeye çalıştı
- Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
- Uli Hoeness'ten skandal Mesut Özil ifadeleri!
- Transfere damga vuracak 20 yıldız
- Spor Gündemi (16 Ekim 2018)
- 22 Ekim Spor Gündemi
- Başkan bugün sahaya çıkıyor!