Southampton, Elyounoussi'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    , Elyounoussi'yi kadrosuna kattı

    <a href="/index/southampton?id=d6f834de-5354-42b8-adfc-ced75cc0f9c0" class="" rel="tag">Southampton</a>, Elyounoussi'yi kadrosuna kattı

    ekiplerinden , Basel'de forma giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fas asıllı Norveçli orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

    İngiliz basınına göre, , 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için ekibi Basel'e 18 milyon avro ödeyecek.

    Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen , geçen sezon Basel formasıyla 44 maçta 13 gol ve 17 asiste imza atmıştı.

    1. 29.6.2018 23:53
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