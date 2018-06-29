Southampton, Elyounoussi'yi kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Basel'de forma giyen Muhammed Elyounoussi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fas asıllı Norveçli orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınına göre, Southampton, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İsviçre ekibi Basel'e 18 milyon avro ödeyecek.
Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Muhammed Elyounoussi, geçen sezon Basel formasıyla 44 maçta 13 gol ve 17 asiste imza atmıştı.
- 29.6.2018 23:53
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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