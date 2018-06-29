Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fas asıllı Norveçli orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınına göre, Southampton, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için İsviçre ekibi Basel'e 18 milyon avro ödeyecek.

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Muhammed Elyounoussi, geçen sezon Basel formasıyla 44 maçta 13 gol ve 17 asiste imza atmıştı.