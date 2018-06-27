Cenk Tosun'dan taraftara övgü – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan taraftara övgü

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'dan taraftara övgü

    İngiltere ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncu , taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle kulübüne çabuk uyum sağladığını söyledi.

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulanan Cenk, İngiltere'ye gittiği günden bu yana taraftarın kendisine çok iyi davrandığını belirterek, "Kariyerim boyunca harika taraftarlar karşısında sahaya çıkma fırsatı bulduğum için çok şanslı bir oyuncuyum." dedi.

    Eski kulübü taraftarını da öven 27 yaşındaki golcü, " taraftarı bana karşı her zaman sadıktı ve aynı durumu Everton'da da yaşıyorum. Taraftarın arkamda olduğunu biliyorum ve bu performansıma yansıyor. Verdikleri destek sayesinde sahaya çıktığımda en iyi performansımı sergilemek için daha fazla motive oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Saha dışında da taraftarla arasının çok iyi olduğunu belirten Cenk, "Sokakta yürürken ve sosyal medyada sürekli beni destekliyor ve tezahürat yapıyorlar. Bu sıcak ortamda kendimi çok iyi hissediyorum ve performansımı yükselterek onların yüzünü güldürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon devre arasında 22 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında 'tan Everton'a transfer olan , 'de 14 maçta 5 gole imza atmıştı.

    1. 27.6.2018 13:37
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