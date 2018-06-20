West Ham United Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı

    <a href="/index/west-ham-united?id=7d2b444c-4510-4172-b701-f6661f43c847" class="" rel="tag">West Ham United</a> Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı

    ekibi , 'den Polonyalı kaleci Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fabianski ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    basınında, 'ın bonservis bedeli olarak 7 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.

    Ülkesinde Lech Poznan ve ile 'de Arsenal forması giyen Fabianski, 2014'te 'ye transfer olmuştu.

    'daki 2018 'nda mücadele eden Polonya'nın kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, geçen sezon 'den düşen 'de 38 maça çıktı.


    1. 20.6.2018 13:01
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