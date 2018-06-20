West Ham United Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fabianski ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiltere basınında, West Ham United'ın bonservis bedeli olarak 7 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.

Ülkesinde Lech Poznan ve Legia Varşova ile İngiltere'de Arsenal forması giyen Fabianski, 2014'te Swansea City'ye transfer olmuştu.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Polonya'nın kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, geçen sezon Premier Lig'den düşen Swansea City'de 38 maça çıktı.





