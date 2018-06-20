West Ham United Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Swansea City'den Polonyalı kaleci Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fabianski ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiltere basınında, West Ham United'ın bonservis bedeli olarak 7 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.
Ülkesinde Lech Poznan ve Legia Varşova ile İngiltere'de Arsenal forması giyen Fabianski, 2014'te Swansea City'ye transfer olmuştu.
Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Polonya'nın kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, geçen sezon Premier Lig'den düşen Swansea City'de 38 maça çıktı.
- 20.6.2018 13:01
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
West Ham United Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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